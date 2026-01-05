Колячев: Търговци се осмеляват да покачват двойно цените на паркинги

Редактор: Недко Петров

Временният шеф на Комисията за защита на потребителите разкри, че имат данни, според които някои търговците се осмеляват дори двойно да покачват цената на почасов престой, за месечен абонамент или за всяка една от услугите на паркинги в столицата.

Имаме и конкретен пример - от 2 до 4 лева на час в София. Ще проверим този, както и другите сигнали, като с помощта на колегите от НАП тази проверка става по-бързо. Съкратили сме, доколото можем, сроковете за събиране на информацията, може би до десет работни дни. Целта е много бързо да излизаме с наше решение, разкри Александър Колячев.

По закон глобата е от 50 до 200 000 лева. Ако след първото наказание дружествата не променят търговската си политика, следва втора глоба, а след това може да се затварят и обекти. Много ми е интересно какво ще кажат тези дружества, защо е променена цената от 1 януари, заяви още той.

Колячев призна още, че са получири сигнали и за много повишени цени на фризьорски услуги.

Направихме проверка преди месец и половина, като обхванахме определен брой салони и взехме ценоразписите. Преди Нова година извършихме повторна проверка в тези салони, и може би в два от тях установихме повишение на цените. На тези фирми ще бъдат съставени актове, но по-важно е, че няма масовост и сериозни проблеми, коментира по Нова Тв Колячев.

