Ком. Цурински: Всеки трети шофьор на камион е в нарушение

Кадър Ноав Тв

Ако не всеки втори, то поне всеки трети шофьор на камион е в нарушение. От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша. Това каза зам.-началникът на „Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински за Нова телевизия.

Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети. Други нарушения са за използване на телефон по време на шофиране, непоставен колан и други.

Глобата е от 25 до 250 евро в зависимост от нарушението, има и предвидени санкции в размер от 1000 до 3500 евро, пише novini.bg.

Цурински коментира и установения шофьор с 37 акта и 98 фиша. Комисарят посочи, че той е загубил правоспособност заради всички отнети контролни точки.

Редактор "Екип на Петел",

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