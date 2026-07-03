Командирът на "Граф Игнатиево" разкри подробности за ескорта на самолета след фалшив сигнал за отвличане

Кадър бТВ

Командирът на авиобаза „Граф Игнатиево“ полковник Методи Орлов говори ексклузивно пред бТВ за изтребителите МиГ-29, които бяха вдигнати по тревога след заплаха от тероризъм на пътнически самолет, прелитащ над страната ни.

Двама от най-младите пилоти излитат от авиобазата след сигнал, подаден от самолет, който лети от Варшава за Тел Авив, за заплаха от тероризъм.

„Излетяха за прихват на въздухоплавателно средство, за което имаше съмнение за незаконна намеса на борда - или така нареченото отвличане на самолет“, казва полковник Методи Орлов, командир на авиобаза „Граф Игнатиево“. Екипажите откриват за минути пътническия самолет, подал сигнал за беда. Докато го ескортират, говорят с пилота му, осъществяват и визуален контакт.

Тяхна е преценката дали действително машината е под чуждо командване и дали пътниците са в опасност.

Самолетът е съпроводен до границата с Турция. Три летища отказват кацане, машината се връща и каца в Бургас.

„По данни от екипажа, които са предадени на командните пунктове, в този случай самолетът не е бил отвлечен, а най-вероятно е някаква техническа неизправност, която ще се докаже“, посочва полковник Орлов.

Ако бъде установена реална заплаха, целта е самолетът да бъде приземен на най-близкото летище, казва командирът на авиобазата.

„В авиобаза „Граф Игнатиево“, колкото и да е малка вероятността за ситуация като на 11 септември 2001 г., ние сме готови да въздействаме. Колкото и да ни е неприятно, нашите екипажи са готови да въздействат, за да предпазят населението от такива нежелателни терористични актове“, казва още той.

Екипажите тренират постоянно този вид процедури, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!