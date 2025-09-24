Командирът на ВМС за "стената срещу дронове": Смущенията в комуникациите не са насочени към нашата страна

Пиксабей

Смущенията в комуникациите не са насочени към нашата страна конкретно, а са по-скоро вторични въздействия от това, което се случва в Украйна. Заплахата от дроновете не е новост. GPS-ът никога не е бил единственото средство, чрез което се определя местоположението на корабите и дори се използва, като алтернатива.

Така коментира идеята за създаване на европейска стена срещу дроновете на Русия контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на България, предаде Радио Варна .

На прага сме на едно корабно обновяване на състава на Военноморските сили, заявява контраадмирал Кирил Михайлов. От една страна, се поставя фокус върху техническата подмяна и усвояване на нови кораби, а от друга - надграждане в тактически план и теоретична подготовка.

Учим се от новите прийоми, които се прилагат, покрай конфликтите около нас и се стараем да ги въвеждаме и при нас, каза още Михайлов.

Военноморските сили отдават внимание на предстоящата програма и подготовка за следващата година. Миналата седмица успешно е завършило последното международно учение „Тритон“, на което Военноморските сили са били домакин, обобщи контраадмирал Михайлов.

Предстои следващата активация на Противоминна група, която ще започне след няколко седмици в Констанца с домакин Румъния и ще бъде дезактивирана в Турция, като по този начин се дава пореден пример за сътрудничеството между трите страни в усложнената геополитическа обстановка, каза още той.

