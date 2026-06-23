Командироваха прокурори от ВКП във Варна във връзка с "Баба Алино"

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По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) се командироват във Варна за оказване на засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността Баба Алино, съобщиха от прокуратурата на своя сайт.

Предвижда се непосредствено проучване на материалите по делата и провеждане на работни срещи с наблюдаващите прокурори за оценка на събраните доказателства и координиране на по-нататъшните действия по разследването и други процесуални действия с цел осигуряване на срочност и ритмичност на разследването и гарантиране на пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано от Апелативна прокуратура - Варна.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира днес пред журналисти в Пловдив, че показанията на собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино, Олег Невзоров са доста интересни и ще изяснят до голяма степен това, което се е случило, и това, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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