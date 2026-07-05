Командващият силите на САЩ в Европа пред bTV: От България не са извършвани бойни операции срещу Иран

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Той е един от най-влиятелните американски военни командири в света. Генерал Алексъс Гринкевич съвместява две ключови длъжности. Той командва силите на Съединените щати в Европа – всички американски военнослужещи, разположени на континента, независимо дали са в Рамщайн в Германия, Инджирлик в Турция или Авиано в Италия. Освен това той е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа – командва войски на Алианса независимо от тяхната националност.

След посещението му в София тази седмица разговаряхме с генерал Гринкевич за заплахите пред Европа, Русия, Украйна, Иран, присъствието на американските военни самолети в София и общите ни предизвикателства пред сигурността. Това е разговор за сигурността на Европа през очите на човека, който носи отговорност за нейната защита. Ексклузивно - започва „Роуминг“.

- Господин генерал, добре дошли в България. Благодаря Ви, че приехте поканата ни.

- Благодаря Ви много, Светльо. За мен е истинско удоволствие.

- Как изглежда Европа през очите на човека, който носи отговорност и за нейната защита?

- Това е наистина добър въпрос и Ви благодаря, че го задавате. Знаете ли, когато говоря за сигурността на Европа, едно от нещата, които намирам за полезни, е да се отдръпна назад и да направя един бърз глобален поглед върху това как изглежда цялостната ситуация. И това, което виждате, е, че имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години.

Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация, както и други. И виждаме това в умален вид в Украйна, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украйна и Русия. И очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Shahed, използвани от руснаците. Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка.

И бих казал, че съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен Алианс. Защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време.

И наистина се нуждаем от нашите съюзници, от нашите твърди съюзници като България, да поемат по-голяма роля и да ни помогнат в това. И съм много щастлив, че съм тук, за да разговарям с добрите си приятели в българското правителство и с Вашия началник на отбраната за напредъка, който постигате.

- Казвайки това това, сред всички предизвикателства пред сигурността на Европа днес, кое е най-опасното – Русия, нестабилността в Близкия изток или хибридните атаки?

- Знаете ли, почти невъзможно е да ги разделим. Мисля, че най-голямата заплаха е Русия. И това до голяма степен се основава на факта, че вече знаем, че тя е готова да използва сила, за да се опита да промени границите в Европа – нещо, което не сме виждали от десетилетия. И това трябва да тревожи всички ни. А когато войната в Украйна приключи – а всички се надяваме да успеем да изпълним целта на президента Тръмп тя да бъде прекратена възможно най-скоро – това е брутален конфликт и убийствата трябва да спрат. Но когато тя приключи, ще трябва да наблюдаваме какво ще направят руснаците и как ще действат.

Дали ще превъоръжат силите си? Дали ще ги разположат по границите на НАТО някъде по източния фланг? Дали ще ги преместят в Африка и ще създадат проблеми там?

Как ще изглежда това? Така че смятам, че Русия е много сериозна заплаха. И очевидно на целия континент има много активност, свързана с хибридната война. Това буди тревога. Очаквам да виждаме още повече от това. А по южния фланг, след като споменах Африка и Близкия изток, нестабилността в този регион наистина отваря вратата за редица различни заплахи за Алианса.

Някои от тях са добре познати и тук. България е много ефективна в борбата с незаконната миграция – това е една от тях. Също така транснационалните престъпни организации и, разбира се, терористичните групи. А като Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа аз нося отговорност да следя заплахата от Русия и терористичните групи. Това е мандатът, който ми е възложен – да гарантирам, че разполагам с добри планове за справяне и с двете заплахи и за защитата на всеки сантиметър от територията на съюзниците.

- Споменахте президента Тръмп. Той настоява европейските съюзници да поемат много по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Обаче от Вашата гледна точка, генерале, прави ли този подход НАТО по-силен или създава ново напрежение в рамките на Алианса?

- Вижте, в Алианса е имало напрежение през цялото си съществуване. Първият Върховен главнокомандващ на съюзническите сили беше генерал Дуайт Айзенхауер – Айк. И той е известен с думите си, че ако след десет години американски войски все още се намират на европейския континент – а това го казва, мисля, около 1950 година – значи цялата идея за НАТО би била провал. Така че винаги е имало едно своеобразно дърпане в различни посоки по въпроса какъв трябва да бъде приносът на Америка към отбраната на Европа и какъв трябва да бъде приносът на самата Европа към собствената ѝ отбрана. Това се е променяло през цялата история на Алианса. Така че, ако има напрежение, то не ме притеснява.

Мисля, че с наближаването на срещата на върха в Анкара през следващата седмица това ще бъде важна среща, на която ще оценим напредъка, който сме постигнали след историческия ангажимент за разходи за отбрана в размер на 5%. Наистина добрата новина е, че повечето съюзници имат реалистичен план как да достигнат това равнище на разходите. Повечето съюзници инвестират в своята отбранителна индустрия.

И България има голям потенциал да използва своята отбранителна индустрия, за да помогне за изпълнението на част от изискванията за тези разходи и да постигне своите цели по отношение на способностите, за да изпълни плановете, с които разполагаме за защитата, включително тук, на югоизточния фланг на Алианса. И като се съсредоточим върху тези прагматични стъпки, като се съсредоточим върху реалния постигнат напредък, мисля, че имаме възможност да излезем от срещата на върха по-единни от всякога.

- Междувременно знаете, че европейски съюзници в НАТО изразиха недоволство, че не са били напълно консултирани преди ударите срещу Иран. Колко важни са консултациите и доверието в рамките на НАТО, когато военните операции могат да имат преки последици тук, в Европа?

- Знаете ли, сигурен съм, че политическите лидери ще обсъдят това – държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Анкара. Разбира се, това е много важна тема за президента Тръмп. Той многократно е изразявал позицията си по този въпрос. И дори няма да се опитвам да говоря от негово име. Той се справя отлично сам.

Но ще Ви кажа, че на военно ниво нашата задача е една и съща – независимо дали на политическо ниво има дискусии и диалог, или всичко върви отлично и има пълно единство. Тази задача е да изразходваме средствата, които обещахме да отделим в Хага, да ги превърнем в реални способности и да направим нашите обединени въоръжени сили възможно най-силни и най-мощни, така че да бъдат готови да реагират на всяка заплаха.

И отново – това е една и съща задача, независимо дали на политическо ниво има единодушие в реториката, или има разногласия. Затова отношенията ми с всички началници на отбраната в Алианса, както и отношенията помежду им, са абсолютно добри, защото всички знаем каква е нашата работа и накъде трябва да вървим.

- Знаете, че американски военни самолети наскоро бяха разположени тук, на летище София. Каква точно беше тяхната мисия? И какво бихте казали на българите, които се опасяваха, че страната ни е била въвлечена в конфликта по този начин?

- Нека само уточня, че ще отговоря в качеството си на командващ на Европейското командване на Съединените щати, а не като Върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Първото нещо, което бих казал на българския народ, е: Благодаря.

Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна.

И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят.

- Казахте „благодаря“, но за какво по-точно? Защото ние не знаем...

- Да. Самолетите-цистерни са изключително важни. Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане.

Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп.

- Но можете ли да потвърдите, че оттук, от България, не са били извършвани или подпомагани бойни операции срещу Иран?

- Не е имало бойни операции, които да са започнали от България.

- Колко важен е в момента Черноморският регион за НАТО?

- Да, определено тук ще се върна към ролята си на върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Бих Ви казал, че това е критично важен регион за нас. Той е важен за всички държави, които имат излаз на Черно море. Той е от критично значение за търговията с храни и за търговията с енергия.

Разбира се, виждаме, че руският Черноморски флот беше блокиран от украинците и не е в състояние да проектира сила в региона, но там все още има много мини и морски дронове.

Тъй като Алиансът е създаден, за да защитава всяка част от него, независимо от обстоятелствата, ние, разбира се, знаем, че държавите членки на Алианса, които са на Черно море, са част от нашата отговорност. Наша задача е да гарантираме, че този регион е сигурен и може да подкрепя техните национални интереси.

- Ако президентът на Русия Владимир Путин гледа това интервю тази вечер, кое е единственото нещо, което бихте искали той да разбере за НАТО?

- Наистина оценявам този въпрос и не знам дали ще гледа това интервю, но се надявам да го направи. И това, което бих искал да му кажа е: НАТО е отбранителен съюз. Често чуваме някои от лидерите в Русия да говорят, че НАТО е агресивно, че НАТО се опитва да дестабилизира Русия. Това категорично не е така. НАТО е отбранителен съюз. Ние ще сме достатъчно силни, за да можем да се защитим срещу всяка заплаха, но не представляваме заплаха за никого, освен ако някой не нападне нашата територия.

И ако това се случи, ние сме напълно решени първо да възпрем подобни действия, а ако някой все пак ни предизвика – да се защитим.

- И накрая, генерале, когато погледнете картата на Европа днес, кое място не Ви дава да спите?

- Нито едно. Няма такова. Никое място не ми пречи да спя. Моята работа е вместо това да не давам на други хора да спят.

Редактор "Екип на Петел",

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