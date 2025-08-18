Коментар: Вземете пример от Деси Добрева

Булфото

Нашата действителност е рядко сбъркана и спасение не дебне отникъде.

Катастрофа в Слънчев Бряг, 5 ма пострадали. Катастрофа в София с кола движеща се с 170 км/ч,коята се врязва в пътуващ градски транспорт, 1 убит,6ма пострадали.

И още,и още,и още.

Обаче нещо липсва-защо сега никой не излиза на протест с искания за спешни промени за закона за движение по пътищата?

Защо сега няма протест срещу системата ?-нали системата ни убиваше.Или системата е толкова ефективна,че е убила и протеста?

Защо сега няма лозунги "Мразя ви безплатно" ,май че не е било безплатно-сега никой не дава 50 лева ,за да има "възмутени" по жълтите павета,все още.

Как може толкова много" общественици" да коментирате и да изразявате престорено съжаление без съдържание?Имате ресурсите да предприемете нещо,защо не го правите?

Вземете пример от Деси Добрева .Без много шум изпрати писмо до министъра на образованието с конкретни предложения за промени в образованието .Някъде да я видяхте да си прави собствено коментарно студио относно образованието -не .Просто се запозна с проблемите и предложи решения .

А,вие , фейсбук общественици?-продължавайте да си коментирате без да взимате реално участие,важно е да ви вървят харесванията и да сте актуални.

Защо не излезете с ясна позиция,с ясни точки за промяна и не поведете хорото?

Но пък от друга страна-няма пострадали животинчета,защо ли да излизате ?По-лесно е да защитиш коте във Фейсбук, отколкото да застанеш срещу държавата пък и после коя ли телевизия ще ви покани да коментирате?

Докога ще се възмущаваме онлайн, докато реалността ни убива офлайн?

Николай Чакъров ,

председател на сдружение Мост през вековете

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!