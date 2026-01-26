Коментар на водещия: Кой е по-по Тръмп?

Кадър БТВ

Отива си седмица, която в информационен контекст имаше драматично влияние върху Европа, света и България.

Само за 72 часа паралелно се разгърнаха три големи събития, за които биха били необходими не дни, а седмици анализи. В света на Тръмп темпото на времето е бурно, бясно и безмилостно, а новините наподобяват водопад.

В исторически план големите решения и големите проблеми обикновено започват от някое китно и тихо място, каквото е малкото швейцарско село Давос, където голямата политика среща големия бизнес.

В света на Тръмп обаче и Форумът в Давос е шоу само за един.

В рамките на 24 часа - Тръмп нападна Европа, заплаши Гренландия и Дания, скара се на Канада и събра група държави под шапката на "Съвет за мир", който беше създаден първоначално с идеята да донесе мир за 2 милиона души в Газа, гарантирайки и сигурността на Израел. Мирна инициатива, която първоначално постигна своите временни успехи - военните действия спряха, заложниците бяха освободени, но това е само началото на плана от 20 точки.

Въпросът е в съмнението, основно на Европа - дали тази идея не мутира в нещо средно между частен бизнес клуб и геополитически съюз, който да регулира конфликтите в света по волята на Тръмп. Роля, отредена след Втората световна война на ООН. Големите държави в Европейския съюз - Германия и Франция отказаха участие, близкият съюзник на Тръмп в Европа - Италия, също. Дори смятаните за идеологически близки до Тръмп управляващи на Словакия и Чехия, не заявиха подкрепа. Без изненада на сцената се появи Виктор Орбан и Унгария и ето я изненадата - документът беше подписан и от България, лично от премиера в оставка - Росен Желязков.

Във вътрешнополитически план това предизвика бурни реакции. Опозицията веднага заподозря, че това се прави като част от усилията на отиващото си правителство за свалянето на санкциите "Магнитски" срещу Делян Пеевски. Други нарекоха България "васална държава", която върви срещу позицията на своите партньори от Европейския съюз. Трети оправдаха този ход с аргумента, че не може българин да оглавява един от трите органа на Съвета за мир и България да откаже поканата на Тръмп. Всички тези линии предизвикват много въпроси, на които отиващото си правителство трябва да отговори. Не само у нас, но и в Европа. Защото и Европа със сигурност има своите въпроси.

Редактор "Екип на Петел"

"За нас"

