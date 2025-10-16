Комета над България

Пиксабей

Кометата C/2025 A6 (Lemmon) може да се наблюдава от нашите географски ширини с бинокъл или с малък любителски телескоп тези дни, съобщи Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН, предаде БТВА

Сега кометата се намира в съзвездието Ловджийски кучета и е с яркост 4,7 видима звездна величина, поясни Маркишки.

Тази вечер, 16 октомври, около 20:10 ч. за наблюдател от района на София, A6 (Lemmon) ще бъде на височина 12 градуса над северозападния хоризонт. Сутринта на 17 октомври, около 06:10 ч., кометата ще бъде на височина 18 градуса над североизточния хоризонт. И в двата случая е нужно да наблюдаваме от място с нисък хоризонт в споменатите посоки, уточни Маркишки.

Така, макар теоретично кометата да може да бъде забелязана с невъоръжено око, на практика това ще е невъзможно заради малката й височина над хоризонта. Ако обаче разполагаме с мощен бинокъл или светлосилна зрителна тръба ще забележим добре формираната ѝ йонна опашка, обясни физикът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!