Комин се запали в Шумен, загасиха го с оцет, но наводниха комшиите

снимка,архив: Булфото

Живущи в блока на “Средна гора“ 7 в Шумен наводниха апартамента на съседка при опит да изгасят пламнал комин. За случая съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на полицията.

Малко след 20,00 часа на 12 декември на телефон 112 постъпил сигнал за пожар в комин на жилищен блок. Към адреса бил насочен екип, който след пристигане на място е посрещнат от живущ във входа. Станало ясно, че живеещите във входа сами са организирали гасене. Знаели, че запалени сажди се гасят с оцет, затова излели в коминското тяло 20 литра. Огнеборците доизгасили пожара, предава Шум бг.

При огледа станало ясно, че пламъците не са причинили щети, но излятата оцетната киселина е протекла в един от апартаментите на ниските етажи. В жилището на жената били унищожени около 8 кв.м. тапети и около 5 кв.м. ламиниран паркет.

