Комин се запали в блок в хасковския квартал “Орфей”

Снимка: Булфото

Комин се запали във вход А на блок №15 в хасковския квартал “Орфей”. Сигналът към пожарната е подаден малко след 16 ч., посочва Булфото.

Огънят е тръгнал от печка на дърва в апартамент на третия етаж. Вероятно коминът скоро не е бил почистван, тъй като повечето семейства в блока се отопляват на електричество.

На място пристигнаха два екипа огнеборци, които извършиха оглед по апартаментите. Силно задимяване имаше на шестия и седмия етаж.

Собственик на апартамент от шестия етаж коментира, че наскоро е направил ремонт в дома си, а сега мазилката около комина се е повредила и ще трябва да я прави наново.

Екипите на пожарната останаха повече от час на място, за да се уверят, че всичко е наред. Няма пострадали хора.

