Комисар Димитър Луков: Имахме ангажимент единствено и само да спрем движението на граждански автомобили по време на ралито

"По силата на договор с организаторите на мероприятието, ОДМВР Варна имаше ангажимент единствено и само да преустанови движението на МПС с цел ненавлизане към трасето за провеждане на състезанието. Това заяви на брифинг комисар Димитър Луков - началник на отдел "Охранителна полиция" към варненската полиция.

Всички останали ангажименти относно охраната на ралито си бяха ангажимент на организатора на събитието. Нашият ангажимент беше да подсигурим постъпите, за да не навлизат граждански автомобили, допълни още той.

Както вече писахме, пилотът, врязал се в тълпа във Варна по време на рали "Аладжа манастир", е с положителен полеви тест за амфетамин. Полевият тест за алкохол е отрицателен.

