Комисар Дончев: 280 000 декара от България изгоряха

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Още не са уточнени окончателно щетите от пожарите у нас през тази година, но сателитни данни показват, че са изгорели 280 000 декара от териториятга на България. Това каза по Нова нюз комисар Калоян Дончев, началник на оперативния център на националната пожарна.

Минаха дъждове, ситуацията се успокои, каза той за актуалната ситуация в страната. Все още горят отделни огнища на пожара в Пирин, но той е локализиран.

България гори заради климатичните промени и заради нашето нехайство и невнимание, обясни комисар Дончев. Според него ситуацията ще се подобри, когато хората разберат, че паленето на огън в сухия сезон е противообществено деяние и спрат да правят рисковани неща.

Няма държава, която може да поддържа толкова пожарникари, че да стигнат за всички огнища, тогава идват доброволците, обясни комисар Дончев. Той коментира, че вече и спонтанните доброволци идват подготвени. Много хора искат да станат пожарникари, това е престижна професия, допълни комисар Калоян Дончев.

