Комисар Джартов: Пожарът край село Стрелци е локализиран, на място има 4 пожарни екипа

Снимка: Булфото

Пожарът край село Стрелци е локализиран, на място имаме четири пожарни екипа и такива ще има и през нощта. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов в ефира на Нова телевизия.

По негови думи към момента пожарът не представлява опасност.

Пожарът възникна вчера, около 16:00 ч., в близост до изоставени стопански постройки. Той обхвана 2000 дка сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната, хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования.

Трудно ми е да разбера защо го причиняват тези хора, коментира Джартов по повод умишлен пожар в Чирпан. Главният комисар посочи, че глобите за умишлен палеж са между 200 и 2000 лева. На фона на това какви средства се отделят за потушаване, глобите са ниски, смята Александър Джартов.

Всичко зависи от всеки един от нас, най-големите пожари започват от искра, заяви той и апелира, предвид предстоящите горещини, да не се използва открит огън.

Редактор "Екип на Петел",

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