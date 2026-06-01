Комисар Златанов с подробности за акция срещу трафика на мигранти

"Помните ли микробуса с 19 мигранти в Лозенец миналия август, чийто шофьор - грузинец, скочи в движение и ги остави полузадушени да се ударят в паркирала кола на площада на курортното селце, с риск да пострадат хора? Грузинецът се укриваше в района, но го задържахме в близост до река Караагач и село Лозенец още на следващия ден! Тогава обещахме да стигнем до високите нива на организаторите и на този нелегален канал! ЕТО ЧЕ ДОЙДЕ И ТЕХНИЯ РЕД!" Това написа във фейсбук комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция".

И добавя, че вчера - 31 май, е проведена специализирана полицейска операция, при която са задържани членовете на ОПГ за трафик на мигранти, част от които са съпричастни към случката в Лозенец.

Ето какво разказва още той:

"Във вчерашния случай, след като бяхме по следите на поредния автомобил с укрити 5 мигранти (от Иран и Алжир), преминали от Турция в Гърция, а оттам - в България, контролирано и безопасно ги спряхме преди да влязат в София.

Водачът е 34-годишен молдовец.

Веднага наши предварително подготвени екипи влязоха и извършиха действия по разследването на три адреса в София, където бяха задържани трима сирийци, намиращи се на високо ниво в йерархията на престъпната група, на които са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа от наблюдаващия прокурор от СГП, под чийто надзор е операцията!

Други трима от организаторите на нелегалния трафик - от Грузия, Молдова и Йордания, са задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване, тъй като се намират извън територията на страната (единият е и с наложена от нас забрана за влизане).

Грузинецът и молдовецът са били натоварени с набирането на шофьори за превоз на мигранти през страната.

Групата извършва престъпната си дейност от 2025 г. и в тази връзка са образувани множество досъдебни производства.

Работата по случая и по още подобни случаи продължава с пълни обороти!"

