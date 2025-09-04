реклама

Комисарят за финансовите услуги Мария Луиш Албукерк идва на посещение у нас

04.09.2025 / 09:01 2

Кадър Youtube

Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк ще бъде на посещение в България на 4 и 5 септември. 

В София комисар Албукерк ще проведе срещи с министъра на финансите Теменужка Петкова и с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

В програмата на Мария Луиш Албукерк са предвидени също така и срещи с представители на специализирани органи и институции от финансовия, банковия, застрахователния сектор, и на работодателски, профсъюзни и потребителски организации. 

Акцент в разговорите ще бъде повишаването на конкурентоспособността в контекста на инициативата за нов съюз на спестяванията и инвестициите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 37 минути)
Рейтинг: 141252 | Одобрение: 15877
Днес гости не приемаме има поверие че това не е добра поличба!!!;):wassat:Ангелче
0
0
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 502188 | Одобрение: 92228
Идва да взима, или да дава....? Да ни дадат като на гърчулята поне €10 милиарда, че да се пооправим малко.....Но като знаем как ще изчезнат в черната дупка....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама