Комисия ще проверява състоянието на язовира край село Николово

Снимка: Община Русе

Няма увеличение на свлачището на стената на езерото в Николово спрямо вчера. Това констатират поставените от нас маркери и пиезометрите, които показват, че влагата в стената на язовира намалява, както от страната на язовира, така и от страната на селото. Това е добър знак и означава, че и рискът за хората намалява, написа във фейсбук кметът на Русе - Пенчо Милков.

Днес той ще сформира комисия от инженери, която да даде официално становище за състоянието на съоръжението.

През нощта екипите на пожарната са работили непрекъснато. Изпомпваха значителни количества вода с хидропомпени агрегати, а ние продължаваме да следим и ситуацията в Мартен, добавя още кметът на Русе.

Язовирът се наблюдава редовно от инженер, който изготвя месечни доклади, а системата за измерване на влагата е инсталирана от години. Причина за свличането, според експертите, са обилните валежи през последните дни. В Русе са паднали около 190 литра на кв. м, което е довело до активиране на свлачищния процес, пише още Пенчо Милков.

По негови данни от предвидените за евакуация около 1000 души от село Николово едва 60 са подписали декларации за отказ. Всички останали са напуснали домовете си своевременно. Осигурена беше организация за транспорт и места за настаняване, но повечето хора избраха да отседнат при свои близки, добавя кметът.

Призовавам да се спазват разпорежданията, които ще бъдат отправени към жителите на районите в риск след заседанието на комисията, пише той.

