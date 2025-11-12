Комисията по енергетика в НС отхвърли ветото на президента, свързано с "Лукойл"

Снимка: Булфото, архив

С 12 „за“ и три "против" Комисията по енергетика на парламента прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото НС на 7 ноември.

Промените се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България, посочва БТА.

Днес президентът Румен Радев наложи вето и върна промените в закона в НС.

Следобед Комисията по енергетика в парламента се събра на извънредно заседание, за да обсъди указа.

На заседанието присъстваха съветници на президента Радев и бяха представени мотивите на държавния глава за ветото.

