Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу електроснабдително дружество
Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение да предяви колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите с потребителите си.
Решението е взето след извършена проверка и отправена от КЗП препоръка към дружеството да отстрани установените неравноправни клаузи в 14-дневен срок. Дружеството не е изпълнило задължението си в рамките на това време и не е представило на КЗП коригирани общи условия, съобразени със Закона за защита на потребителите, съобщават от Комисията.
КЗП е констатирала, че не са предприети конкретни действия за реално премахване на клаузите, създаващи значителен дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. КЗП счита, че продължаващото прилагане на подобни текстове засяга колективните интереси на потребителите и налага предприемането на съдебна защита.
Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността на неравноправните клаузи и да преустанови тяхното прилагане.
КЗП последователно отстоява правото на равноправни, прозрачни, справедливи и законосъобразни договорни условия между търговци и потребители и ще продължи да използва всички законови механизми за защита на потребителските права, особено в сектори с обществена значимост.
