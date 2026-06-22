Комисията за защита от дискриминация се самосезира за достъпността на метрото за незрящи

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Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с достъпността до градския транспорт в София за хората със зрителни увреждания. Достъпността на метрото беше обект на проверки днес от екипи на комисията и представители на хората с увреждания.

Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев най-недостъпна е метростанция "Сердика", предаде БНР.

"Станция "Сердика" от гледна точка на достъпността за незрящи е в най-тежко състояние. Давали сме многократно предписания за подобряване на средата. За съжаление засега Метрополитен не ни обръща внимание. Надявам се в обозримо бъдеще да има промяна. Нищо не е наред - при преминаването между отделните коловози липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много, много проблеми има на тази станция", каза Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания, наречена "Стъпвай смело", която е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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