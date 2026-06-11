Комитова: За „Баба Алино“ няма друг начин освен събаряне

Кадър БТВ

Казусът "Баба Алино" продължава да е водеща тема у нас. Пореден политик изрази мнение как трябва да процедират властите.

В „Баба Алино“ е строено незаконно. Защо не се търсят нотариусите, които са изповядвали сделките? Техните имена трябва да се оповестят публично. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие Виолета Комитова в предаването "Лице в лице" по БТВ.

Олег Невзоров каза, че всичко му е наред, но за всеки случай избяга. Банките кредитират незаконни строежи. БНБ няма ли да излезе с позиция. Кой ги контролира?, попита тя и добави: „Аз преброих около 10 министерства, отговорни по този случай“.

Комитова даде за пример много тежък случай във Варна. Става дума за 50 блока, които са построени законно, имат собственици, а те чакат да им се подаде ток от години, но това не се случва. „В същото време в „Баба Алино“ има два трафопоста и се подава ток“.

„Тези хора са имали някаква връзка за вода, но сега обектите са много повече. Тази вода плаща ли се някъде или се краде? Така са организирани циганските махали в България. Тук също няма никаква намеса. ВиК холдингът мълчи“, изтъкна бившият служебен регионален министър.

Намесва се някаква посланичка, която вместо да се извини на българския народ – мълчи. Председателката на НС решава да засекрети доклада на ДАНС, коментира още тя.

Считам, че всички са стояли и са си мълчали. Отговорността не е само на общината, защото това е мега проект. В такива строежи обикновено се влагат мръсни пари, които не могат да бъдат легализирани. Бързат да ги изперат през строителството. Всичко това се случва с корупция. Ако държавата си беше на място ЕРП-то щеше да прекъсне електроподаването, ВиК щеше да прекъсне водата, общината щеше да преустанови сметосъбирането в района и т.н. , обясни Виолета Комитова.

Удостоверенията за търпимост, се отнасят само за стари сгради, построени до 2001 г. Това бе прието, за да могат нашите баби и дядовци, които нямат нотариални актове, да могат да си изкарат старините. Ако има Акт 16 една сграда, това е равностойно на нотариален акт. Те са започнали по грешния начин строителството и няма друг начин освен събаряне. Жал ми е, че този красив комплекс ще трябва да бъде разрушен, поясни тя.

Аз не мога да си представя, че мога да отида в Гърция, да си харесам терен до морето и да започна да сека и да строя, а хората да си мълчат. На третия ден ще бъда арестувана, каза още Комитова.

Редактор "Екип на Петел",

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