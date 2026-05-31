"Комодор" е надъхан да вземе бронза

„Комодор“ излиза днес в битка за бронзовите отличия в държавното първенство по водна топка. От 11:00 часа на басейн „Приморски“ във Варна домакините ще се изправят срещу „ЦСКА“ в двубоя за третото място след драматичните полуфинални сблъсъци от финалната четворка, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт ! във фейсбук.

Вчера „Комодор“ бе на крачка от класиране за големия финал. В изключително оспорван полуфинал срещу „Черно море-Тича“ двата отбора водиха здрава битка от първата до последната минута. Срещата премина при постоянна размяна на попадения, а крайният успех с 14:13 (4:3, 4:5, 4:3, 2:2) отиде в актива на шампионите от „Черно море-Тича“.

В другия полуфинал „Спартак“ не остави шансове на „ЦСКА“ и се наложи категорично с 14:4, за да си осигури място във финала.

Предстоящият сблъсък за бронза обещава сериозна интрига. През редовния сезон двата отбора си размениха победи. В първия кръг „ЦСКА“ стигна до минимален успех с едно попадение разлика. В шестия кръг обаче „Комодор“ демонстрира превъзходство във водата и разгроми армейците с 20:11. Впоследствие на варненци бе присъдена служебна загуба заради неспазване на изискванията на Наредбата, което остави резултата само в статистиката.

Днес обаче всичко ще се решава в един мач. За „Комодор“ това е възможност да завърши сезона с медал и да затвърди отличното си представяне сред най-добрите отбори в България. Варненци ще търсят реванш за пропуснатия финал и ще излязат с единствената цел – бронзовите отличия да останат у дома.

На финала ще играят "Черно море Тича" и "Спартак" Варна. Мачът е от 17.30 ч.

