Комодор подчини Славия

Снимка архив

Ватерполният вицешампион на България „Комодор” (Варна) стартира участието си в елитната група при мъжете с победа. Селекцията на архитекта на успехите на комодорци – Николай Николов – Майката, подчини „Славия” – 17:13. Двубоят се игра на басейн „Дианабад” в София. Миналата седмица варненци се поздравиха с успех, пак срещу белите – 16:8, но в първенството при 18-годишните.

„Двубоят при мъжете беше много по-оспорван от този, който изиграхме с белите миналата седмица при 18-годишните. Съставите са различни. Имахме приливи и отливи в играта, но в един момент разликата стигна до един гол. Така успяхме постепенно да се напаснем на ритъма на игра и се поздравихме с победа. Участваха всички състезатели от мъжката гарнитура на клуба, включително и тези, които са външни и са в София. Имам предвид наши ватерполисти, които учат в София – Никола Коев, Иво Славов, Георги Найденов, от Русе дойде – Калоян Новаков. Много съм доволен от изиграната среща! Адмирации за противника. Получи се много приятен мач за публиката”, коментира след срещата Николов.

В предстоящия кръг от група „Елит” при мъжете вицешампионът „Комодор” излиза срещу третия от изминалия шампионат – „Спартак” (Варна).

„Този мач е непредсказуем – до последния момент ще е страшна битка! Който успее да си материализира положенията в голове, той ще е крайният победител в двубоя”, категоричен е Майката.

