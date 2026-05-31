"Комодор" завърши на трето място
КПС "Комодор" Варна спечелиха бронзовите медали в мъжкия шампионат по водна топка.
В двубоя за третото място възпитаниците Николай Николов - Майката победиха ЦСКА с 15:13, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт! във фейсбук.
Припомняме, че през този сезон комодорци за първи път спечелиха и Купата на България.
