"Комодор" завърши на трето място

Снимка Фейсбук, Спорт, само спорт...още спорт!

КПС "Комодор" Варна спечелиха бронзовите медали в мъжкия шампионат по водна топка.

В двубоя за третото място възпитаниците Николай Николов - Майката победиха ЦСКА с 15:13, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт! във фейсбук.

Припомняме, че през този сезон комодорци за първи път спечелиха и Купата на България.

