Компания уведоми собствениците на земи: През декември изтича срокът за продажба на земи на тези цени

Пиксабей

Времето изтича за собствениците на земеделска земя, които обмислят продажба. Известна компания предлага възможност за купуване на земеделски имоти на най-добра цена до края на тази година, след което условията ще бъдат актуализирани според пазарната ситуация.

„Получаваме много обаждания от хора, които искат да продадат нивите си. Искаме да бъдем ясни - след края на декември няма гаранция, че ще можем да предложим същите условия", категорични са от компанията, цитира Актуално.

Пазарът на земеделска земя преминава през период на охлаждане и преоценка. Търсенето намалява, броят на активните купувачи се свива, а несигурността около бъдещото развитие на сектора расте. В такава среда всяко забавяне може да се окаже скъпо за собствениците.

„Много хора разчитат, че пазарът ще се възстанови, но реалността е друга. Климатичните рискове, структурните проблеми в земеделието и предстоящото въвеждане на еврото създават нова ситуация. Който иска да продаде при добри условия, трябва да действа сега", обясняват експертите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!