Компенсации за скъпите горива на остров Сицилия

Снимка: Пиксабей

На остров Сицилия областната управа взима мерки за преодоляване на кризата от покачването цените на горивата причинена от конфликта в Близкия изток. Благодарение на тези мерки са предотвратени протести на острова.

Предложението е за безвъзмездни средства за автомобилните превозвачи, селскостопанските предприятия и риболовни компании за частично компенсиране на увеличените разходи за горивата.

Стимулите ще бъдат предоставени от регион Сицилия съгласно Временната рамка за държавна помощ, установена от Европейската комисия, отбелязва БНР. Предложеният бюджет за 2026 г. е 30 милиона евро, от които 15 милиона евро ще бъдат разпределени за сектора на автомобилните превози, 10 милиона евро за селскостопанския сектор и 5 милиона евро за сектора на рибарството.

Процедурите за достъп и разпределение на средствата ще бъдат определени от регионалните отдели на Сицилия - "Инфраструктура и мобилност“ и "Земеделие, развитие на селските райони и средиземноморско рибарство“ в съгласие с Министерството на икономиката.

Italpress уточнява, че благодарение на това предложение е избегната протестна блокада в Месинския проток.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!