Комплексът KУБ КАБАКУМ получи Акт 15: инвеститорът започна предаването на ключовете

Бутиковият апарт-комплекс КУБ КАБАКУМ на международната корпорация КУБ официално получи Акт 15, който удостоверява завършването на всички основни строителни и инженерни работи. Според публикувана на сайта на КУБ информация, предаването на ключовете вече е започнало и ще продължи поетапно, паралелно с финализирането на процедурите, необходими за окончателното въвеждане на сградата в експлоатация.

За корпорацията това е вече третият завършен проект на българския пазар. Представители на строителя отбелязват, че преди намесата на КУБ сградата е стояла в недовършен вид в продължение на няколко години, а инвеститорите на първоначалната фирма изпълнител са оставали без своите жилища. Днес КУБ КАБАКУМ е част от архитектурната колекция Kabakum Collection – серия проекти на КУБ Корпорация, които формират съвременната архитектура на варненското крайбрежие и задават нови стандарти за живот до морето.

„Това е резултат от голяма съвместна работа. За нас е важно не просто да строим сгради, а да създаваме пространство, в което хората наистина искат да живеят. А да видим как домът се изпълва с живот – това е най-голямата награда за целия екип“, подчерта основателят на КУБ Олег Невзоров.

