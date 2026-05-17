Композитор: Това, което Дара сега направи, беше като когато бяхме четвърти в света по футбол

Стопкадър бТВ

Още заслужени комплименти за Дара.

Пред таланта и историческата победа на DARA се прекланя цяла България. С триумфа си тя проби път на европейската и световната сцена за българската музика. Милиони хора по света пеят и танцуват „Бангаранга“ (Bangaranga). Енергията на песента превзе клубните сцени по света и у нас.

Макар и дебютант, енергията и силата на DARA са пример и учат изпълнители, които вече са покорявали най-голямата сцена в Европа.

„Честита „Бангаранга“ на всички“, каза Люси Дяковска.

„Исторически момент. Не мога да асимилирам. Голяма гордост – отваря огромни врати“, казва Вениамин.

През годините стандартите в песенния конкурс са се променили. Сега, освен текст, музика и аранжимент, се търси и заряд, който DARA безспорно носи, каза председателят на българското жури на „Евровизия“.

„Знаете ли какво ми мина така през мисълта? Че всъщност това, което DARA сега направи, беше като когато бяхме четвърти в света по футбол. Някак си има такова действие, че може би обединява нацията, което е прекрасно, което е много положително“, коментира по бТВ композиторът Стефан Димитров, председател на българското жури на „Евровизия“.

DARA и екипът ѝ проправят път на другите български изпълнители. Радостта от победата е огромна – отговорността също. Страната ни трябва да се възползва от това.

„Трябва сега да има намеса на Министерството на културата. Институциите, които отговарят за това, трябва да помислят и да видят какво може да се направи. Много се надявам да им отвори очите и да не е само така наистина за три дни всичко и да се забравя, както обикновено в България“, казва още Стефан Димитров.

Докато целият свят ръкопляскаше на DARA, тя получи и най-чаканата прегръдка от съпруга си Ервин Иванов.

