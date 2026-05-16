Композитор на Бангаранга разкри как се създава хит, който докосва милиони

Стопкадър бТВ

Огромен комплимент за Дара от един от създателите на хита й.

Цяла България, но и цяла Европа пеят „Бангаранга“. Как е създадена хитовата песен и как се работи с артист като Дара – пред bTV за първи път говори един от композиторите на песента – Кристиан Тарча – Моноар.

Идеята за „Бангаранга“ идва още през 2023 г., когато румънският композитор е част от музикален лагер за писане на песни в България.

„Обикновено всички песни се правят въз основа на някакви задания. Започнахме от нулата. Нямахме никаква идея за нищо. Нямахме никакъв план. В момента, в който ми дойде до гуша, казах: „Вижте, не искам да правя нищо, което да се основава на заданието. Днес трябва да направим нещо лудо, днес трябва да направим нещо различно и да побъркаме хората“. И така започнахме с „Bangaranga“ и просто си размахвахме главите по време на сесиите и се забавлявахме като луди. Вижте ни три години по-късно. Ние сме на „Евровизия“ с нея, на финала“, казва Моноар.

Понякога без план и предварителна подготовка всичко се случва още по-добре, казва Моноар, който заедно с Анн Джудит Уик, Димитрис Контопулос и самата Дара написват музиката.

„Това е красотата на нещата – когато видиш, че нещо, което не си планирал, се получава толкова голямо. Хората го обичат и усещат енергията, която имахме по време на сесията, и това е най-важното“, казва Моноар.

Още при първата им среща Моноар видял у Дара бъдеща звезда, макар тогава тя да е дете.

„Когато срещнах Дара, тя беше вероятно на 15 или 16 години. Веднага видях в нея артист“, казва композиторът.

Преди „Bangaranga“ обаче Дара и Моноар създават и много други хитове – като песента „Mr. Rover“ от 2022 г., която достигна дори до многомилионния корейски музикален пазар с нова версия на К-поп артиста Каи.

Сега композиторът Моноар казва, че работата не само е удоволствие, но и забавление.

„Винаги, когато видя, че в студиото сме аз и Дара, полудявам. Казвам си: „О, Дара ще е в студиото. Трябва да се развихря с нея“. Не мога просто да направя нормална песен, защото тя не е нормална. Тя е специална, тя е единствена по рода си и мисля, че представя много добре България в момента с енергията, която притежава. Мисля, че тя е една от фаворитките“, казва Моноар.

По време на представянето на Дара на втория полуфинал Моноар признава, че вероятно е бил по-напрегнат дори и от самата нея.

Зад впечатляващата творческа концепция стоят едни от най-успешните имена от „Евровизия“ – творческият директор Саша Жан-Батист и хореографът Фредерик Ридман. Обединени суперсили за завладяващо и незабравимо изпълнение на Дара на мащабната сцена за 70-ото юбилейно издание на конкурса.

„Когато видях шоуто, гледах сцената и си мислех: „Къде са светлините, какво става?“. Но когато погледнах екрана, си казах: „О, Боже мой“. Беше като музикален клип на живо по телевизията и си казах: „Кой би си помислил за това?“. Това е лудост. И аз бях очарован от всичко, което видях“, разказва той.

Макар да е бил част от журито за националната селекция на Румъния, композиторът е в българската делегация и стиска палци на Дара.

„Ние, балканците, отново се включваме в голямото състезание с всички останали страни в Европа за най-добрата песен, което означава, че се справяме чудесно. Прогнозата ми е, че има шанс да влезем в топ 5. Всички се надяват. Това е просто моето мнение и вероятно е и субективно, защото аз съм от авторите на песента“, посочва композиторът.

Но признава, че финалното класиране не е най-важно за него.

„Стигнахме до финала. Това е страхотно. Целият свят ще ни види, ще чуе песента и това е най-важното“, казва Моноар.

Докато всички тръпнат в очакване за финала, Моноар вече гледа и отвъд него.

„Ще правим музика заедно, докато съм жив, предполагам“, казва той.

Финалът на „Евровизия“ е тази вечер от 22:00 ч. по БНТ, а Дара ще покори сцената с номер 12.

