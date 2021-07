Конър Макгрегър счупи левия си крак в битката в Лас Вегас

Кадър MAX SPORT 2

Голям шампион получи тежка травма по време на бой. Неочакван и много неприятен край имаше основната битка от UFC 264 в Лас Вегас, в която се противопоставиха ирландската звезда Конър Макгрегър и американеца Дъстин Порие. В края на първия рунд Макгрегър стъпи лошо и счупи левия си крак. Той беше обездвижен още в октагона, а победата беше присъдена на Порие, който по този начин записа втори успех над съперника си.

В първия мач помежду им през септември 2014 година Макгрегър нокаутира Порие в първия рунд. Във втория мач през януари 2021 година обаче Порие взе реванш, като прати Макгрегър в нокаут във втория рунд.



Макгрегър пристигна в зала “Т-Мобайл Арена” преди своя съперник и демонстрира огромното си самочувствие и увереност. Той беше нетърпелив да се качи и първи в октагона, откъдето чу освиркванията на залата при появата на Порие.



Поведението на публиката спрямо представителя на САЩ беше доста необичайно, което му повлия в началото на първия рунд. Конър Макгрегър стартира отлично, като в първите 30 секунди нанесе три удара.

След това обаче Порие му отговори с комбинация от четири плътни попадения, а ирландецът беше разклатен и потърси бой в партер. Макгрегър се опитваше да нанесе поражения на Порие с лакти, но ударите на Дъстин отдолу бяха много опасни. Макгрегър едва оцеляваше, докато Порие методично работеше. 13 секунди преди края двамата се изправиха. Порие нанесе съкрушителен лоу кик на Макгрегър, който след това понесе и удар в носа и рухна малко преди гонга. Впоследствие се оказа, че той е счупил глезена на левия си крак, който беше обездвижен, пише Sportal.bg.

Така вместо като победител, каквито амбиции афишираше, Макгрегър напусна октагона в носилка, сипейки закани към Порие. Положителното за него е, че мачът ще бъде записан като прекратен по медицински причини, а не като нокаут, към какъвто край определено се вървеше.



Загубата на Макгрегър предизвика положителен коментар от страна на бившия руски боец Хабиб Нурмагомедов. “Доброто винаги побеждава злото. Дъстин, ти си боец”, написа дагестанецът в Туитър. Президентът на UFC Дана Уайт изрази разочарование от станалото. “Това е второ счупване на крак на Конър в последните му три мача. Никой не иска да гледа такъв край на мача”, каза Уайт, който не изключи възможността за четвърти двубой между Макгрегър и Порие.

