Конър Макгрегър се завърна със загуба в UFC

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Завръщането на Конър Макгрегър в турнирите на UFC (най-силната верига за ММА) приключи катастрофално за 37-годишния боец. Срещата на ирландеца срещу Макс Холоуей завърши за едва 69 секунди, след като Макгрегър получи контузия и загуби с технически нокаут.

При опит да нанесе удар с крак в първите секунди легендарният боец получи тежка контузия в дясното коляно. Той не скри болката и даде сигнал на съдията в октагона, че не може да продължи. Това сложи край на двубоя, пише Блиц.

Шумната подкрепа в зала „T-Mobile Arena“ в Парадайз (щат Невада) бързо беше заменена от гробна тишина, а дори победителят Макс Холоуей изглеждаше по-скоро озадачен и разочарован, отколкото щастлив от начина, по който спечели. 34-годишният американец изяви готовност да даде реванш на Конър Макгрегър.

Редактор "Екип на Петел",

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