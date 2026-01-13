Кончита Вурст отряза „Евровизия 2026“

Кадър Youtube

Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс „Евровизия“, съобщи ДПА. Решението идва четири месеца преди 70-ото юбилейно издание на форума, което ще се проведе във Виена, а големият финал е насрочен за 16 май.

Артистът зад сценичния образ Кончита Вурст – Томас Нойвирт, подчерта, че решението му е изцяло лично и е част от професионалното му развитие, посочва Евроком.

„Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на „Евровизия“. Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият“, написа 37-годишният Нойвирт в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА.

Той допълва, че няма да коментира повече решението си, като подчертава личния му характер.

Кончита Вурст се превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на „Евровизия“, след като спечели конкурса през 2014 г. в Копенхаген с песента Rise Like a Phoenix. Със своята дълга коса, брада и златиста рокля, образът ѝ се превърна в символ на артистична свобода и разнообразие. В годините след победата Вурст беше редовен гост и участник в различни събития, свързани с конкурса.

През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на „Евровизия“ от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита Вурст ще се включи в юбилейното шоу във Виена, но това вече няма да се случи.

Австрия ще бъде домакин на конкурса, след като спечели 69-ото издание в Базел през май миналата година. Победата донесе оперният певец JJ с песента Wasted Love, което го направи първия австрийски победител от 11 години насам, след триумфа на Кончита Вурст през 2014 г.

България ще участва във втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена, който ще се проведе на 14 май. В края на декември Българската национална телевизия (БНТ) обяви 15-те изпълнители, допуснати до националната селекция за избор на представител на страната.

Сред тях са „Керана и космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще премине през три етапа през януари и февруари, като първият ще се състои на 24 януари, когато всички участници ще представят песен от своя авторски репертоар.

