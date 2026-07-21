Кондуктор удари с касов апарат пътничка във влака за Радомир

Снимка Булфото

Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17:00 ч. в пътническия влак по направлението гр. Земен – гр. Радомир, съобщават от полицията в Перник.

Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка с постоянен адрес в гр. Банкя, информира бТВ.

Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в областта на лявото око, при което пострадалата е с разцепена вежда.

Оказана ѝ е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 ч. по Закона за МВР.

Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване. Образувано е бързо производство, а действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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