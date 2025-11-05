Конфискуват колите на джигитите на пътя дори да не са пияни

Булфото

Колите на шофьорите, причинили смърт или телесна повреда на пътя, да могат да се отнемат в полза на държавата с решение на съда. Това предлага правителството с промени в Наказателния кодекс, стана ясно след заседанието в сряда. Конкретните текстове още не са публикувани, предаде 24 часа.

Сега нормата действа само за пияните и дрогираните, които бъдат заловени от Пътна полиция да шофират, дори да не са причинили катастрофа с жертви. Ако колата не е тяхна, те плащат равностойността ѝ.

Отнемането на автомобили на пияни и дрогирани беше прието през 2023 г. и вече има хиляди съдебни решения за това. По-малко са тези, които плащат стойността им, защото са на друг човек или на юридическо лице. Това става, като се направи експертна оценка на колите.

От решението на Министерския съвет става ясно, че съдът ще преценява дали да отнеме автомобилите на трезвените шофьори, които са убили или ранили други хора на пътя. За пияните и дрогираните обаче ще е задължително. Конфискацията в полза на държавата или заплащането на равностойността на колата ще се случва с влизане на присъдата в сила. Делата са на три инстанции.

