Конфуз в "Игри на волята": Виктория се обърна към Павел като към жена

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Невероятна конфузна ситуация, която донесе много усмивки на зрителите, зароди едно обръщение днес в "Игри на волята".

На Арената излезе участничката в Сезон 5 Виктория Пенелова.

Добре дошла, посрещна я водещия Павел Николов.

Добре заварила, отговори му тя.

Виктория Пенелова блесна с изключителни физически умения по време на битките на "Игри на волята" 5.

Тя спечели сърцата на зрителите и феновете на едноименното риалити. Виктория всъщност е въздушен акробат и бивша гимнастичка. Най-екстремното нещо в живота ѝ е да виси от мост на въздушни воали - мостът е бил висок 10 метра.

Днес тя се върна на Арената за битка с Ивана Боянова, която пък се бори за влизане в сезон 8.

На кастинг битката участваха Лечителите, които трябваше да изберат на коя от двете да заложат. Залогът бе повече от голям, тъй като сега те са в Изолатора, но ако загубят, където и да отидат следващата седмица - било то на Резиденция или на Стопанство, ще бъдат без грам храна.

Лечителите заложиха на Ивана.

