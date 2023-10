"Конграчулейшън, Борисов": Разкриха какво си говори Борисов с Конър Макгрегър

Кадър Спортал

"Нов кандидат за кмет или президент си търси Борисов?"

Това се чудиха хората в социалните мрежи, гледайки клипа в социалната мрежа фейсбук на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ММА звездата Конър Макгрегър.

Клипът е заснет вчера в студиото на колегите от Спортал.

На кадрите се вижда, че двамата разговарят, но самото видео е покрито с музика и не се разбира какво точно са си казали.

Това веднага събуди въображението на зевзеците в социалните мрежи.

Все пак Борисов не знае чужди езици, а английският му е на ниво "Конграчулейшън, Бойко".

Някои от зевзеците пресъздават диалога между Борисов и Макгрегър, пише Пик.

Ето една от закачките с лидера на ГЕРБ и ирландската ММА звезда:

- Hello mr. Borissov!

- Здрасти, Конъре. Я кво си се барнАл, готов си за общински съветник. Виде ли какво метро сме построили в София?

- Yes, sir, Sofia is very beautiful city!

- Бютифул е, щото имАха късмета аз да съм им кмет и премиер… Големи бицепси си изпрал, у форма ли си?

- Of course, sir, I’m ready for fight!

- Това исках да чуя. Че има един Татко Петко, много ме дразни, ама има черен колан и даже Даниел Александров (б.а. депутатът от ГЕРБ, шампион по борба) не смее да му се пусне. Ще го набиеш ли заради мен?

- But it woudn’t be fair! I’m a professional fighter.

- Да, бе, ама тоя и сина му се оказаха професионални лъжци! Поне с Кокорчо и Спецов можеш ли да ми помогнеш?

-…?! Congratulations!

- Ей, как знаеш Конъре, оправи ми настроението. Айде, оставям те, че Станката (б.а. така Борисов се обръща към кмета на Перник Станислав Владимиров) ме чака в Перник.

- Pernik??? Where are you dad Petko and Kokorcho?