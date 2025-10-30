Конкурент на Лидл и Кауфланд пусна офертите за Черен петък три седмици по-рано

Кадър Harrison Keely, Уикипедия

Основният конкурент на Лидл и Кауфланд реши да изпревари събитията.

ALDI планира да стартира офертите за Черен петък три седмици по-рано тази година.

Супермаркетът за изгодни покупки предлага на купувачите големи отстъпки за стоки за дома, козметика, играчки и технологии от 6 ноември.

Интересно е какви са офертите в Алди във Великобритания, където веригата е в тежка конкуренция с Лидл.

Сред артикулите е имитация на сешоар Dyson Airstrait, който изправя и изглажда косата, дори когато е мокра, струвайки 49,99 паунда – с цели 400 паунда по-евтино от оригинала.

И LED маска за лице за £9.99, LED маските обикновено струват около £90 и този артикул е бил популярен сред купувачите преди.

Освен това има много играчки, включително супермаркет Bluey за £34.99, Hot Wheels Crash Spiral за £34.99 и тротинетка Aldi за £19.99.

Супермаркетът Bluey в момента струва 40 паунда в други магазини, докато играчката Hot Wheels струва около 40 паунда.

Ето пълния списък с оферти:

SHARP TV 50-ИНЧОВ UHD ТЕЛЕВИЗОР: £229.99

ПОДЛОЖКА ЗА ХОДЕНЕ: £89.99

ВЕРТИКАЛЕН ФРИТЮРНИК С ВЪЗДУХ: £59.99

ДЕТСКИ ТАБЛЕТ: 49,99 паунда

СГЪВАЕМ МАШИНА ЗА СТЕЙЛИНГ: £49.99

МАШИНА ЗА ПРАВ ВЪЗДУХ: £49.99

КОЛИЧКА ЗА БРЪНЧАНЕ: £49.99

СУПЕРМАРКЕТ БЛУЕЙ: £34.99

СПИРАЛАТА НА HOT WHEELS: £34.99

МЕГА ПОКЕМОН ПЛЮШЕН: £24.99

ПРЕМИУМ СЕШОАР: 24,99 паунда

ПАЗАРУВАЙ И ПЛАЩАЙ В BLUEY: £19.99

3-В-1 СКУТЕР: £19.99

КУТИЯ ЗА КРАСОТА С LED ОГЛЕДАЛО: £12.99

Асортимент LED за лице: £9.99

Черният петък става все по-рано и по-рано

Черният петък е последният петък на ноември, тази година това е 28 ноември.

Много търговци на дребно стартират оферти рано, а някои ги провеждат през целия месец ноември.

Но на купувачите се напомня да проверяват цените, преди да пазаруват.

Често можете да получите артикулите по-евтино другаде или извън разпродажбите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!