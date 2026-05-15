Конкурс на Обсерваторията във Варна стана част от глобални чествания

Националният конкурс „Светлината в моя живот“ стана част от глобалните чествания по случай Международния ден на светлината – 16 май, съобщи директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) във Варна Свежина Димитрова.

НАОП е основен организатор на състезанието в партньорство с Регионално управление на образованието и Общината. По думите на Димитрова през тази година конкурсът е включен в официалната глобална мрежа от събития на Международния ден на светлината (International Day of Light) – международна инициатива под егидата на ЮНЕСКО, която ежегодно на 16 май обединява учени, образователни институции, културни организации и младежи от различни държави. Така организираното от НАОП национално ученическо състезание застава редом до световни образователни и научни събития, посветени на светлината и светлинните технологии, каза още Димитрова, цитирана от БТА.

В настоящото издание на конкурса са се включили над 220 ученици от 48 училища и центрове за личностно развитие от 29 градове и села от цялата страна. Задачата на участниците е била да пресъздадат ролята на светлината като символ на живота, прогреса, науката и човешката свързаност. Младежите от различни възрастови групи са имали възможност да представят своите виждания в четири категории – постери, рисунки, макети и видеоклипове или дигитални разкази.

Чрез своите проекти младите хора показаха, че светлината е не само природен феномен, но и двигател на човешкия прогрес, допълни Димитрова. Тя подчерта, че през тази година конкурсът е показал, че българските ученици са достойна част от световната общност, която чрез науката, знанието и творчеството осветява пътя към бъдещето.

Димитрова допълни, че победителите в конкурса вече са определени и сред тях има ученици от Варна, Пловдив, Бургас, Сливен, София, Крумовград, Ямбол, Димитровград, Петрич, Враца, Русе и селата Лъжница, Рибново и Партизани.

