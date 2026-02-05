Конна база "Фанагория": Лети, Косара, там където тревата е вечна и ръцете са добри."

кадър: Конна база "Фанагория

Екипът зад Конна база "Фанагория" продължава да припомня за загиналите коне в трагедията в "Аспарухово".

При пожар в ранните часове на 20 януари там загинаха 7 коня, а техният треньор пострада тежко.

Ето какво написаха тази вечер от "Фанагория":

Косара беше шарена кобила , изключително висока и едра за породата си. Тя дойде от едно тихо село, много далеч от шума на града. Там тя е живяла със свободен дух – своенравна, истинска дивачка, но обичана искрено от хората си. Това се усещаше още при първата среща с нея – в спокойствието ѝ, във внимателния ѝ поглед, в начина, по който се доверяваше без излишен страх. Любовта, с която е била отгледана, личеше във всяко нейно движение.

При нас Косара беше обяздена и премина обучение. Тя имаше доверие в хората и приемаше присъствието им, стига личното ѝ пространство да бъде уважено. Това я правеше честна и предсказуема кобила – такава, която ясно показва границите си и не лъже с поведението си.

Под седло Косара се разкриваше напълно. Работеше старателно и винаги даваше най-доброто от себе си. Движеше се леко и красиво, с естествен баланс, а новите упражнения усвояваше спокойно, без напрежение, сякаш ученето беше естествена част от нея. Тя беше истинско предизвикателство и вълнение за напредналите ни ездачи и мечта за начинаещите.

Лети, Косара , там където тревата е вечна и ръцете са добри. Тук не успяхме да те опазим. Горе ще бъдеш свободна. Небето е по-справедливо място от тази земя, без човешка жестокост...

