Конна база "Фанагория": Сърцето ни е в пепел. Нашият треньор Петко е в болница, той е истински герой

Булфото

От конна база Фанагория, която изгоря вчера, излязоха с изявление в социалната мрежа.

Ето какво пишат те:

"Сърцето ни е в пепел… но благодарността ни е безкрайна.

Конната ни база „Фанагория“ вече я няма и 7 кончета станаха звездички

Място, в което имаше детски смях, доверие, приятелства, мечти, първи уроци, любов към животните – днес го няма.

В този ад нашият треньор Петко направи нещо, което няма да забравим никога.

Той спаси 4 коня, рискувайки собствения си живот. В момента е в болница, лекува се и за щастие състоянието му е стабилно. За нас той е герой. Истински. Завинаги!

От сърце благодарим на Конна база „Любен Каравелово“ и на техния треньор, които без колебание отвориха вратите си и осигуриха дом и сигурност за нашите коне в този тежък момент.

Благодарим и на всички приятели на Фанагория, които бяха до нас – които тичаха, носеха, помагаха, звъняха, прегръщаха, плакаха с нас. В най-тежкия момент видяхме колко много добри хора има около нас.

Предстои ни дълъг път...

Всеки, който желае да ни подкрепи с каквото и колкото може - за нас това е безценно. Всяка помощ е надежда, всяка подкрепа е знак, че не сме сами.

Дарения могат да бъдат направени на следната сметка:

IBAN: BG47FINV91501017305404

Получател: Клуб по конен спорт Фанагория

Основание: Дарение

Молим ви да споделяте само този пост, за да се избегнат злоупотреби.

Благодарим ви, че сте с нас."