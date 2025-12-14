Константин Червенков от Гоце Делчев спечели „България търси талант“

Кадър БТВ

Гоце Делчев има повод за огромна гордост!

Константин Червенков от Гоце Делчев е големият победител в популярното телевизионно предаване „България търси талант“, след като впечатли журито, публиката и зрителите в цялата страна, пише pirinsko.com.

Талантливият млад математик е единственият финалист от Благоевградска област, достигнал до финалната фаза на предаването, което превърна участието му в истински символ на регионална гордост. Със своите изключителни умения по ментална аритметика Константин доказа, че знанието, логиката и постоянството могат да бъдат не по-малко въздействащи от всеки сценичен спектакъл.

Константин започва обучението си по ментална аритметика през 2022 година, а само за по-малко от три години успява да спечели 13 купи и десетки отличия от национални и международни състезания. Зад тези постижения стоят огромен труд, дисциплина и ежедневна подготовка, като по време на интензивните тренировки младият талант решава хиляди задачи на ден.

С участието си в „България търси талант“ Константин впечатли всички – жури, публика и зрители, като превърна математиката в истинско сценично изкуство и доказа, че българските деца имат потенциал да покоряват национални и международни сцени.

Община Гоце Делчев с гордост застана зад своя представител, а след победата поздравления и признание към Константин заваляха от цялата общност. Успехът му е не само личен, но и победа за Гоце Делчев и за целия регион, доказвайки, че талантът и трудът намират своето заслужено признание.

