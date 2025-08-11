Константин Динчев от Варна, новото лице на БТВ: Искам да съобщавам новини за бебета

кадри bTV

редактор Веселин Златков

От днес bTV има нов водещ на късните новини. Варненецът Константин Динчев беше представен в сутрешния блок на телевизията от Мария Цънцарова. Тя искрено се изненада, че новият ѝ колега тепърва учи журналистика в СУ. Въпреки дългогодишния си опит в други телевизии, Динчев тепърва ще е втори курс в тази специалност.

Той разказа, че е завършил МГ във Варна и училището винаги ще има специално място в сърцето му. Именно там той обаче разбрал, че има по-голям интерес към литературата, отколкото към цифрите.

Константин разкри, че четенето, киното и карането на колело са нещата, които запълват свободното му време. В професионално отношение най-голям интерес има към военните конфликти. Новината, която би бил радостен да съобщи, е за повече родени бебета, добави Динчев.

