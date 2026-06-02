Константин Проданов, ПБ: Не всички пенсионери ще умрат от глад заради тези пари

Булфото

Доста голяма бъркотия се очертава с осъвременяването на пенсиите заради решението на "Прогресивна България" да извади ковид добавката от 60 лв. (30,68 евро) от увеличението. Така реалното увеличение от 1 юли няма да бъде 7,8%, както бе обещано от вицепремиера Гълъб Донев преди броени дни, а по-малко.

"Прогресивна България" неглижира тези ефекти, като и днес продължи да твърди пред обществеността, че не ощетява никого и не отнема права. "Не всички пенсионери ще умрат от глад заради тези пари", коментира Константин Проданов от екипа на Радев в разгара на дебата в бюджетната комисия, имайки предвид, че се режат пари и от хората с максимална пенсия, пише "Сега".

После опита да смекчи ефекта от думите си, като заговори за бъдещи други добавки през социалната система, например за кризата в Иран.

Вече отпуснатите пенсии няма да се намаляват, но очакваното увеличение от следващия месец ще бъде поне с 2,39 евро по-малко. Така осъвременяването няма да е еднакво за всички, а ще е с по-малък процент за по-ниските пенсии и по-голям за по-високите, като единствено за минималната пенсия ще бъде с първоначално заявените 7,8%, показват изчисления на "Сега" според внесените от ПБ промени в Кодекса за социално осигуряване.

Мотивите за тези предложения са съвсем принципни и отдавна се коментират от експертите – изплащането на твърди суми като ковид добавки, и то след края на пандемията през 2023 г., представлява сериозно отклонение от принципа "принос-права", посочват от ПБ. Оттам допълват, че целят и ограничаване на нарастването на неприсъщите разходи на пенсионните фондове – още един безспорен аргумент за премахване на добавката. Поради изначалните проблеми с тези добавки обаче премахването им на свой ред ще доведе до нови аномалии, а е и спорно дали трябва да се прави в 12 без 5, с удължителен закон, при липса на бюджет и яснота каква пенсионна реформа е необходима.

Какво променя ПБ в изчислението на пенсиите

С промени в удължителния закон ПБ предлага две ключови промени в изчислението на пенсиите и прилагането на швейцарското правило. За швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, което се прилага всяка година от 1 юли, управляващите предлагат текст, според който 60-те лв. ковид добавка, които участват в размера на пенсията от 1 юли 2022 г. насам, не се осъвременяват. Това означава различен процент от очакваното за пенсиите, отпуснати до края на 2025 г.

В мотивите е посочено, че тези суми ще се запазят в размерите, достигнати до 30 юни 2026 г. Това би следвало да означава, че замразени ще бъдат не само първоначалните 60 лв., но и начислените върху тях увеличения през последните години, но тук са необходими допълнителни разяснения.

С друга промяна от 1 юли се отменя текстът в Кодекса за социално осигуряване, според който при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., след изчисляването й в размера се включва сума от 60 лв. Последното означава, че от 1 юли новите пенсии няма да получават тази твърда добавка.

Още в https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/pb-ne-vsichki-pensioneri-shte-umrat-glad-zaradi-tezi-pari

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!