Константин Вълков: Ролята на САЩ като глобален полицай и пазител на реда приключи, всеки може да си прави, каквото иска

Кадър Нова тв

Ролята на Съединените щати като глобална полиция и пазител на реда сякаш вече се изчерпва. Това каза Константин Вълков в предаването „На фокус с Лора Крумова”.

Той коментира реакциите на Европа и света към свалените над Полша руски дронове и обясни, че светът е толкова разбъркан, че балансът се търси неспирно.

По-опасен ли става светът?

„Всичко започна с изтеглянето на САЩ от Афганистан. Пет месеца по-късно Русия нападна Украйна. Вече се е получило едно положение, при което изглежда, че всеки може да прави, каквото си поиска – и това се получава, защото ролята на САЩ на глобална полиция от последните 70 години сякаш приключи”, каза Вълков.

Според него подобни случаи могат да се тълкуват не само като демонстрация на сила, но се вижда и още нещо – подобни удари са неконтролируеми.

„Всеки лидер използва, каквото има. Голям проблем е политическото говорене обаче – и новата реторика дава възможност за радикализация. А и реакцията на президента Тръмп също вече се изменя”, посочи още Вълков.

„Виждаме, че нищо не е такова, каквото изглежда. Виждаме едни нови опити за политическа игра, виждаме опити всеки сам да намери личен баланс – такива проблеми не са лесни за разбиране, погледнати отгоре, а не знаем и до какво биха могли да доведат”, каза още той.

„Виждаме опит за изява на трети, така да ги наречем, играчи. Такива субекти изпробват пределите в опит да разберат как и до кога могат да надделяват в собствената си игра”, допълни Кристиян Шкварек. По думите му такъв пример е Китай – с намесата си в Близкия Изток. „Започваме да навлизаме в нова визия за света – няма да е подобно на конфликтите през 20. век. Последните действия на Русия например са ясен знак за това – и се използват като опит да се провери реакцията на противника”, обясни още той.

