Константин Вълков: Войната завърши с провал за Тръмп и Нетаняху, Иран сега е по-силен

Кадър БТВ

Постигнато е ключово споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Тази нощ беше съобщена новината, че САЩ и Иран са се споразумели да прекратят военните действия и да отворят ключовия Ормузкия проток, през който минава около 20% от световния петрол.

Журналистът Константин Вълков преди броени дни се прибра от района на Близкия изток, предаде БТВ

„Ако гледаме анализаторите, които са малко по-критични към Тръмп, те в момента дават най-точната картина, а тя е тягостна за него. Това беше една война по избор – Тръмп и Нетаняху направиха избор да поведат тази война. Тя завърши с провал“, каза в „Тази сутрин“ Вълков.

По думите му Иран в момента е стратегически по-силен, а режимът там е доказал, че може да се справи с тази война.

„За първи път в Израел има реална опозиция срещу Нетаняху. За първи път има и хора, които не са негови проксита. За първи път има нови хора, които на изборите след няколко месеца е вероятно да получат мнозинство. Така че Нетаняху е в много сложна ситуация“, каза Вълков.

Той допусна, че Израел е възможно да не се съобрази с това споразумение, защото е губещата страна. По думите му САЩ също са загубили „в това пътешествие“ в Близкия изток.

„Иран излиза по-силен – отваря Ормузкия проток с приходи за своето възстановяване, които ще достигнат до 300 милиарда долара. 25 милиарда веднага разблокирани активи, които преди нямаше никаква причина да бъдат разблокирани“, коментира журналистът.

Споразумението трябва да бъде подписано в петък в Швейцария. Константин Вълков не е сигурен какво ще се случи там, тъй като това зависи от Израел и Нетаняху.

Редактор "Екип на Петел",

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