Константин и Емрах Стораро в гонка по улиците на София

Гонка си спретнаха в София Емрах Стораро и Константин. Видеото дори е качено в интернет от Константин, пише 24 часа.

На кадрите той управлява "Порше", а Емрах BMW. Клипът е сниман в колата на Емрах. Двамата получиха критики за гонката. "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава че де движим със по-малко от 70 километра в час, което е ограничението", коментира Емрах, но без да сложи нито една запетая. Заради клипа двамата са извикани днес в СДВР.

