реклама

Константин подкара каруца с бял кон

13.11.2025 / 22:24 1

Кадър Фб

Попфолк певецът Константин отново успя да привлече вниманието към себе си със странното возило, с което бе решил да се придвижва. След като наскоро го глобиха и му взеха книжката заедно с тази на Емрах Стораро заради опасно шофиране и по-висока от разрешената скорост на булевард в София, той смени жълтото Порше, Майбаха или някоя от другите му луксозни и ултра скъпи коли, предаде Пловдив 24.

След публикуването на забавната ситуация в социалните мрежи Емрах го призова да му намери и на него едно такова превозно средство и "да застават на старта" да си премерят силите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 153436 | Одобрение: 16996
Да не си забрави документите в жабката като разпряга!!!;)Усмивка;)

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама