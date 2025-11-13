Константин подкара каруца с бял кон

Кадър Фб

Попфолк певецът Константин отново успя да привлече вниманието към себе си със странното возило, с което бе решил да се придвижва. След като наскоро го глобиха и му взеха книжката заедно с тази на Емрах Стораро заради опасно шофиране и по-висока от разрешената скорост на булевард в София, той смени жълтото Порше, Майбаха или някоя от другите му луксозни и ултра скъпи коли, предаде Пловдив 24.



След публикуването на забавната ситуация в социалните мрежи Емрах го призова да му намери и на него едно такова превозно средство и "да застават на старта" да си премерят силите.

