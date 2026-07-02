Константиново: Камери са засекли Наталия и Асен

Кадър Гугъл мапс

Продължава издирването на Наталия от Константиново.

Ето какво пише в групата село КОНСТАНТИНОВО/ Общ.Варна

"Видео камерите ги засичат последно как преминават от последното мостче на Митко Дюлгера около 3 ч. сутринта и се запътват по улицата към винарната, към мелницата/ ТКЗС - то.

От винарната камерата потвърждава, че вървят към края на селото и там са засечени за последно от камери на селото.

Това, което се знае за последното засичане на телефона е от авренска мобилна клетка.

Това беше информацията от вчера.

Дали са прекосили гората, дали са хванали по главен път, двамата ли са напуснали района, дали има записи от хижата на село Здравец, (не се сетих вчера да попитам вечерта, като минахме оттам) или на други изходни точки, дали са хванали към езерото, дали са се укривали в района, предстои да разберем.

Аз лично не съм гледал камери на мелницата, които евентуално биха хванали движение нощем покрай черния път и обора около входа, който излиза на завоя на главния път."

Ето какво пише човек в коментарите:

"В това село трябва да има по- засилено полицейско присъствие, защото тук работят много от затворниците от затвора в Разделна. Това село вече приближава големината на малък град, не зная колко често идват тук, но ако е само в четвъртък, не е сериозно!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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