Констатираните нарушения на КЗП са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието

Снимка: Pixabay

Констатираните нарушения на Комисията за защита на потребителите са под 10 на сто от общия обхват на проверките по Черноморието, каза по време на заседанието на парламентарната комисия по туризъм Александър Колячев, изпълняващ функциите на председател на Комисията за защита на потребителите, относно проверките, които се осъществяват понастоящем в българските курорти.

КЗП провежда засилени проверки по Черноморието, които са стартирали през тази седмица. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения, отбеляза той.

В хода на тези проверки са констатирани общо 11 нарушения като част от тях са свързани с изискванията да двойното обозначаване на цените в лев и евро, неправилно превалутиране и закръгляване, както и начина на представянето им пред потребителите, каза Колячев.

Той добави, че са установени нарушения и по Закона за туризма като изискуеми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некатегорийни обекти, както и за неосигуряване на възможност за плащане чрез пос терминал в обекти, за каквито това условие е приложимо, обясни Колячев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!