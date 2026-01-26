Конституционалист: Няма как да има избори в края на март
Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв
Конституцията е пестелива откъм срокове, когато става въпрос за назначаване на служебно правителство. Темпът на консултациите, които тепърва трябва да бъдат направени с политическите сили, а след това и с кандидатите за премиер, не са посочени от закона, а зависят от президента. Таймингът е такъв, че изборите няма как да се проведат на 29 март.
Това коментира пред Нова тв конституционалистът доц. Христо Орманджиев.
Служебното правителство може в един порядък да се назначи. Всичко зависи от президента Юлияна Йотова. Тя може наведнъж да направи консултациите с партиите, а може и да се консултира с тях една по една, посочи той.
Като че ли нещата отиват избори да се случат през април след празниците, допълни конституционалистът.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!