Конституционалист: Няма как да има избори в края на март

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Конституцията е пестелива откъм срокове, когато става въпрос за назначаване на служебно правителство. Темпът на консултациите, които тепърва трябва да бъдат направени с политическите сили, а след това и с кандидатите за премиер, не са посочени от закона, а зависят от президента. Таймингът е такъв, че изборите няма как да се проведат на 29 март.

Това коментира пред Нова тв конституционалистът доц. Христо Орманджиев.

Служебното правителство може в един порядък да се назначи. Всичко зависи от президента Юлияна Йотова. Тя може наведнъж да направи консултациите с партиите, а може и да се консултира с тях една по една, посочи той.

Като че ли нещата отиват избори да се случат през април след празниците, допълни конституционалистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!